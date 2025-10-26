وبعد معاناته آلاما في البطن استمرت 4 أيام، نقل المراهق، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى مستشفى تاورانغا في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وجاء في تقرير صادر عن أطباء المستشفى في المجلة الطبية النيوزيلندية: "أكد أنه ابتلع ما يقرب من 80 إلى 100 مغناطيس قبل نحو أسبوع".

وأضاف الأطباء أن المغناطيسات، التي حظرت في نيوزيلندا منذ يناير 2013، تم شراؤها من منصة التسوق الإلكترونية "تيمو".

وأظهرت الأشعة أن المغناطيسات تكتلت معا في 4 خطوط مستقيمة داخل أمعاء المراهق، و"يبدو أنها كانت في أجزاء منفصلة من الأمعاء ملتصقة ببعضها البعض بسبب القوى المغناطيسية"، وفق الأطباء.

وأكد الأطباء أن ضغط المغناطيس تسبب في موت أنسجة في أجزاء من الأمعاء الدقيقة والغليظة.

وأجرى الجراحون عملية جراحية لإزالة الأنسجة الميتة وإخراج القطع المغناطيسية، وتمكن الطفل من العودة إلى المنزل بعد أن قضى 8 أيام في المستشفى.

وحذر الأطباء من أن جراحة ابتلاع المغناطيس يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات لاحقة في الحياة، مثل انسداد الأمعاء وفتق البطن والألم المزمن.

ما رد فعل "تيمو"؟

قالت "تيمو" إنها بدأت تحقيقا لضمان امتثالها لمتطلبات السلامة في نيوزيلندا.

وأعربت الشركة الصينية عن أسفها لسماع الخبر، وقال متحدث باسمها في بيان: "أجرينا مراجعة داخلية وتواصلنا مع المجلة الطبية النيوزيلندية للحصول على مزيد من التفاصيل حول الحالة".

وتابع المتحدث: "في هذه المرحلة لم نتمكن من تأكيد ما إذا كانت المغناطيسات المعنية تم شراؤها عبر تيمو، ومع ذلك تراجع فرقنا القوائم ذات الصلة لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات السلامة المحلية".

وتعرضت "تيمو" لانتقادات في أسواق عدة، بسبب "عدم بذلها جهودا كافية للتخلص من المنتجات غير القانونية من منصتها".