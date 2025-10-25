وأوضح عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تامر عبد الله، أن فريق من أطباء قسم جراحة القلب والصدر والتخدير والمعاونين تكمنوا من إجراء جراحة دقيقة بالغة الخطورة لأحد المرضى من قطاع غزة، والذي كان قد تعرض لإصابة بطلق ناري منذ فترة، استقر المقذوف على إثرها داخل تجويف القفص الصدري قرب الشريان الأورطي.

وأضاف في بيان نشرته جامعة الإسكندرية عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الشريان الأورطي هو أكبر وأهم شرايين الجسم والمسؤول عن تغذية جميع الأعضاء الحيوية.

مبينا أن الفريق الطبي نجح، رغم دقة الحالة وتعقيدها، في استخراج المقذوف بأمان بعد عملية جراحية استمرت عدة ساعات داخل المستشفى الجامعي الجديد، حيث خضع المريض بعدها للرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن حالة المريض حاليا مستقرة وتحت المتابعة الدقيقة من الفريق المختص.

من جانبه أكد رئيس جامعة الإسكندرية عبد العزيز قنصوة في البيان، أن نجاح هذه الجراحة يجسد الكفاءة العالية للفريق الطبي بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بدعم القضايا الإنسانية وبتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء العرب، تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية في مساندة المصابين من قطاع غزة وتوفير أفضل سبل العلاج لهم داخل المستشفيات الجامعية.

إنجاز طبي استثنائي

وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن نجاح الفريق الطبي بمستشفيات جامعة الإسكندرية في إجراء هذه الجراحة الدقيقة يعد إنجازا طبيا استثنائيا، ودليلا قاطعا على تفوق الكوادر الطبية المصرية في التعامل مع أعلى درجات التعقيد الجراحي.

وأكد أن استخراج مقذوف مستقر بالقرب من الشريان الأورطي يتطلب دقة متناهية، وتنسيقا تاما بين تخصصات الجراحة العامة و جراحة الأوعية الدموية، والتخدير، والأشعة، والرعاية المركزة.

وهذا النجاح بحسب عبد الغفار لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج عمل أطباء وجراحون مدربون على أحدث البروتوكولات العالمية، مع خبرات متراكمة، وتوافر أجهزة تصوير ثلاثي الأبعاد، وغرف عمليات مجهزة بتقنيات الملاحة الجراحية، وأنظمة دعم الحياة المتقدمة، بالإضافة إلى وجود نظام صحي مرن وقادر على الاستجابة السريعة خاصة في استقبال الحالات الإنسانية العاجلة من الأشقاء في فلسطين.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح طبي، بل هو رسالة إنسانية قوية تعكس التزام مصر بدورها الريادي في تقديم الدعم الطبي للشعب الفلسطيني في أصعب الظروف، ويؤكدها كمركز إقليمي للتميز الطبي في المنطقة.

واستقبلت مصر منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم 7277 حالة من الجرحى والمصابين، و1551 مرافقا، وفق إحصائية لوزارة الصحة أشارت إلى توزيع هذا العدد على 300 مستشفى في 24 محافظة، بجهود طبية ضخمة شارك فيها 150 سيارة إسعاف مجهزة.

وأجرت الفرق الطبية المصرية قرابة 3000 عملية عالية التعقيد ومتعددة التخصصات، بمعدلات نجاح تعد من الأعلى عالميا.