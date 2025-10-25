وشارك في افتتاح المعرض وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي ونظيره الإيطالي أليساندرو جولي والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد، حيث توافدت آلاف الزائرين الذين اصطفوا في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بروائع الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أنه تم حتى الآن بيع 50 ألف تذكرة بزيادة مقدارها 10 ألاف تذكرة عما تم بيعه حتى اليوم الأول للأفتتاح، مشيرا إلى أنه في ظل هذا التوافد الواسع يتوقع منظمو المعرض أن يصل عدد زائري المعرض يوميًا إلى ما بين 6 إلى 7 آلاف زائر، وهو ما دفعهم إلى بحث إمكانية مد ساعات العمل إلى الفترات المسائية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الزائرين لمشاهدة المقتنيات الأثرية الفريدة التي يضمها المعرض.

ولفت إلى أن الإقبال الكبير على المعرض يعكس اهتمام الجمهور الإيطالي بالحضارة المصرية، ويعد مؤشرا واضحا على النجاح الكبير الذي يحققه المعرض منذ اليوم الأول افتتاحه للجمهور، بما يسهم في تعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الإيطالي، الذي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

يذكر أن معرض "كنوز الفراعنة" يضم 130 قطعة أثرية مختارة من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر، تروي قصة الحضارة المصرية القديمة عبر محاور متنوعة تشمل: الملكية، البلاط الملكي، المعتقدات الدينية، الحياة اليومية، الطقوس الجنائزية، والعالم الآخر. على ما أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية.