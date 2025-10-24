بيانات جديدة قدّمتها شركة الأبحاث العقارية "كوستار غروب" لموقع "بلومبرغ"، أظهر تفوق مدينة دبي على لاس فيغاس بعدد الغرف الفندقية، لتصبح المدينة الثانية عالميا بعد لندن من حيث السعة الفندقية، إذا استُبعدت المدن الصينية التي تعتمد على السياحة الداخلية.

وخلال العقد الأخير، ضاعفت دبي عدد الأسرّة الفندقية مع تحوّلها من محطة عبور إلى وجهة إقامة رئيسية، مدعومة ببنية تحتية سياحية متنامية.

وتشترك دبي ولاس فيغاس في عوامل جذب متشابهة، إذ استقدمتا مطاعم عالمية وعلامات فندقية فاخرة.

ويستمر ازدهار القطاع الفندقي في دبي مع مشاريع جديدة قيد الإنشاء، أبرزها برج “Ciel Tower” الذي سيصبح عند افتتاحه في نوفمبر أعلى فندق في العالم بارتفاع 82 طابقا وأكثر من ألف غرفة.

كما تشهد الإمارة طفرة في قطاع المطاعم، إذ منحت السلطات أكثر من 1200 ترخيص جديد عام 2024، في وقت تتزايد فيه شعبية النوادي الشاطئية في منطقتي "نخلة جميرا" و"مرسى دبي".

وعلى عكس لاس فيغاس التي تراجعت فيها نسب الإشغال منذ فبراير الماضي، ارتفعت معدلات إشغال فنادق دبي إلى 83 بالمئة بين يناير ومايو 2025.

تُظهر هذه الأرقام أن دبي لا تزال تتوسع بثقة نحو ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، متفوّقةً على عاصمة الترفيه الأميركية في "لعبتها الخاصة"، على حد وصف بلومبرغ.