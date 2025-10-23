وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إنه "بعد دراسة مع أفضل المهندسين المعماريين في العالم" فإن الحل الأمثل سيكون "هدم" هذا الجناح.

وأضاف "ستكون واحدة من أعظم قاعات الاحتفالات في العالم"، في الوقت الذي أثارت فيه صور الحفارات وهي تهدم أجزاء من جدران المبنى التاريخي انتقادات شديدة في صفوف المعارضة في الولايات المتحدة.

وبدأت أعمال البناء هذا الأسبوع لقاعة الاحتفالات الجديدة التي يضيفها ترامب إلى البيت الأبيض، بتكلفة تبلغ 250 مليون دولار، حيث شرعت فرق الإنشاء في إزالة واجهة الجناح الشرقي للمبنى.

وتبلغ مساحة القاعة الجديدة نحو 90 ألف قدم مربع، أي ما يقارب ضعف مساحة البيت الأبيض نفسه، وستتسع لـ 999 شخصا، وفق ما صرح ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المشروع لن يكلّف دافعي الضرائب أي أموال لأنه ممول بالكامل من تبرعات خاصة من "العديد من الوطنيين السخيين، والشركات الأميركية العظيمة، وأنا شخصيا"، بحسب تعبيره.

ويمضي ترامب في تنفيذ المشروع رغم عدم حصوله على موافقة اللجنة الوطنية للتخطيط الرأسمالي (NCPC)، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقات على الإنشاءات والتجديدات الكبرى في مباني الحكومة الفيدرالية.