تبلغ مساحة قاعة الرقص الجديدة بحسب شبكة "بي بي إس" نحو 90 ألف قدم مربع، أي ما يقارب ضعف مساحة البيت الأبيض نفسه، وستتسع لـ 999 شخصا، وفق ما صرح ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المشروع لن يكلّف دافعي الضرائب أي أموال لأنه ممول بالكامل من تبرعات خاصة من "العديد من الوطنيين السخيين، والشركات الأميركية العظيمة، وأنا شخصيًا"، بحسب تعبيره.

لماذا يبني ترامب قاعة رقص جديدة؟

يقول ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى قاعة كبيرة لاستضافة المناسبات الرسمية، مشيرا إلى أن القاعة الحالية الأكبر في المبنى، وهي قاعة الشرق (East Room)، صغيرة جدا ولا تتسع سوى لـ 200 شخص فقط.

من يمول المشروع البالغة تكلفته 250 مليون دولار؟

يؤكد ترامب أن المشروع ممول بالكامل من تبرعات خاصة، وأن أموالًا عامة لن تُنفق عليه. ووعد البيت الأبيض بنشر تفاصيل حول الجهات والأفراد المساهمين في التمويل، بل دعا بعض المتبرعين إلى مأدبة عشاء في قاعة الشرق الأسبوع الماضي، لكنه لم ينشر بعد قائمة شاملة بأسماء المتبرعين أو حجم المساهمات.

ولم يوضح البيت الأبيض حتى الآن حجم المساهمة المالية الشخصية لترامب في المشروع.

لماذا هُدم جزء من الجناح الشرقي؟

يُعد الجناح الشرقي عادة القسم الاجتماعي من البيت الأبيض، وهو الجهة التي يدخل منها الزوار والسياح لحضور الفعاليات.

وكان ترامب والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أكدا في الصيف الماضي أن البيت الأبيض سيبقى سليما وأن القاعة ستكون "قريبة منه ولكن من دون أن تلمسه".

لكن الواقع جاء مخالفًا لذلك، إذ أوضح البيت الأبيض لاحقًا أن بعض أعمال الهدم كانت ضرورية لتحديث الجناح الشرقي ضمن مشروع بناء القاعة الجديدة، مشيرًا إلى أن الجناح الذي يضم مكاتب السيدة الأولى وطاقمها سيُعاد تجديده بالكامل.

هل يحق لترامب بناء قاعة كهذه؟

يمضي ترامب في تنفيذ المشروع رغم عدم حصوله على موافقة اللجنة الوطنية للتخطيط الرأسمالي (NCPC)، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقات على الإنشاءات والتجديدات الكبرى في مباني الحكومة الفدرالية.

وقد عيّن ترامب مستشاره البارز ويل شارف رئيسًا للجنة، الذي ميّز بين أعمال الهدم وإعادة البناء، معتبرًا أن اللجنة ملزمة فقط بمراجعة مرحلة البناء.

ماذا سيحدث لقاعة الشرق؟

بحسب ترامب، ستتحول القاعة إلى مساحة استقبال أولية يتجمع فيها الضيوف لتناول المشروبات والمقبلات قبل الانتقال إلى قاعة الرقص لتناول العشاء. وأوضح أن بعض النوافذ في القاعة ستُزال لتوفير ممر مباشر بين القاعتين.

كيف ستبدو قاعة الرقص الجديدة؟

الصور التي نشرها البيت الأبيض تُظهر أن تصميم القاعة يشبه إلى حد كبير قاعة الرقص المزخرفة بالذهب في منتجع مارالاغو، المقر الشخصي لترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقد ازداد حجم المشروع منذ الإعلان عنه، إذ ارتفعت السعة من 650 مقعدًا إلى 999 شخصًا، وهي مساحة كافية لإقامة حفل تنصيب رئاسي إذا لزم الأمر، وفق تصريحات ترامب في مأدبة عشاء أقامها مؤخرًا للمتبرعين. وأكد أن النوافذ ستكون مضادة للرصاص.

متى سيُستكمل البناء؟

قال البيت الأبيض إن القاعة ستكون جاهزة للاستخدام قبل نهاية الولاية الثانية لترامب في يناير 2029، وهو جدول زمني وصفته الشبكة بـ"الطموح".

هل أجرى ترامب تغييرات أخرى على البيت الأبيض؟

نعم. فقد أعاد تصميم المكتب البيضاوي بإضافة العديد من التماثيل واللوحات والزخارف المذهبة.

كما حوّل حديقة الورود (Rose Garden) إلى فناء مرصوف بالحجارة، وأقام أعمدة علمية ضخمة في الجهتين الشمالية والجنوبية، وزيّن أحد الجدران الخارجية بصور جميع الرؤساء الأميركيين باستثناء جو بايدن.

وقال ترامب أيضًا إنه رمم الحمّام في غرفة لينكولن الشهيرة في الطابق الخاص بالعائلة، وأضاف أرضيات رخامية في الممر المؤدي إلى الحديقة الجنوبية.