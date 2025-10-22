وقال اللواء صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي، في تصريح متلفز إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بوجود سيارة يخرج منها رائحة كريهة، وعند وصول دوريات الشرطة إلى المكان، تم اكتشاف الجريمة، حيث وُجدت جثث 7 أطفال داخل المركبة، إلى جانب جثة والدهم المدعو حسن الزوي.

وأوضح هويدي أن التحقيقات الأولية كشفت أن الأب أقدم على قتل أطفاله الستة بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، فيما وُجد الطفل السابع داخل حقيبة الأمتعة الخلفية وعليه آثار تعذيب، مما يرجح تعرضه للقتل قبل بقية إخوته بفترة تتراوح بين عدة ساعات إلى يوم.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية بالتعاون مع جهاز الأدلة الجنائية والنيابة العامة، أظهرت أن الأب هو من نفّذ الجريمة ثم انتحر باستخدام سلاح ناري مسجّل باسمه.

وتمت مطابقة البصمات وسحب تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمنزله وتحليل الاتصالات الهاتفية، حيث تؤكد المعطيات الأولية صحة هذه الفرضية.

ولفت مدير أمن بنغازي إلى أن إحدى زوجات المتوفي، ذكرت خلال التحقيقات، أن الزوج كان يعيش بمفرده مع أطفاله بعد انفصال زوجتيه عنه، وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية ويعنف أبناءه بشكل متكرر، خصوصاً ابنه البكر، الذي وُجد معذباً داخل الحقيبة.