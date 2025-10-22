وكُشف عن الكثير من محتويات الكتاب قبل صدوره مما تسبب في إعادة التدقيق في سلوك آندرو، شقيق الملك تشارلز، الذي دائما ما وجهت انتقادات لسلوكه وعلاقاته برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية.

ودأب آندور (65 عاما) على نفي العلاقة بجيفري.

وكتبت جوفري في الكتاب الذي يحمل اسم "فتاة لا تخص أحدا" أنها كانت تخشى أن "تموت عبدة للجنس" تحت سيطرة إبستين، وتتحدث عن 3 لقاءات جنسية مزعومة مع آندرو في لندن ونيويورك وعلى الجزيرة الخاصة برجل الأعمال الراحل.

وجاء في المذكرات أيضا أن آندرو خمن عمر جوفري بشكل صحيح عندما التقيا لأول مرة وكان 17 عاما.

وقالت المحللة المختصة في الشؤون الملكية أفوا هاغان لرويترز "إنها رواية مروعة حقا".

وأضافت: "بعض التفاصيل الواردة فيها بغيضة".

ودفع آندور في 2022 مبلغا لم يكشف عن قيمته لتسوية دعوى قضائية رفعتها جوفري، التي انتحرت في أبريل، في الولايات المتحدة.

وقال آندرو في بيانه يوم الجمعة: "مثلما قلت سابقا، أنكر بشدة الاتهامات الموجهة إليّ". وأعلن في البيان أنه سيتخلى عن استخدام جميع الألقاب والأوسمة التي لا يزال يتقلدها حتى لا يصرف الانتباه عن عمل الملك وغيره من أفراد العائلة المالكة.

ومع ذلك، اشتدت الانتقادات والتساؤلات هم آندرو وما عرفه أفراد العائلة المالكة من أحداث.

وتحقق شرطة لندن في تقارير إعلامية تفيد بأن آندرو طلب في 2011 من أحد ضباط الشرطة جمع معلومات عن فضائح جوفري.

وقال نواب كبار في البرلمان إنه يتعين على آندرو التحدث إلى السلطات الأميركية بشأن إبستين، في حين يسعى الحزب الوطني الاسكتلندي لإجراء نقاش برلماني لمطالبة الحكومة بإصدار قانون لتجريده رسميا من ألقابه.

وذكرت صحيفة التايمز أن آندرو لم يدفع لشركة رويال استيت، التي تدير ممتلكات العائلة الملكية نيابة عن دافعي الضرائب، أي إيجار للمنزل الواقع في الأراضي المحيطة بقلعة وندسور.

وقال روبرت جينريك المتحدث باسم حزب المحافظين المعارض لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أعتقد أن الوقت حان كي ينعزل الأمير آندرو ويعيش في مكان خاص ويشق طريقه في الحياة".

وأضاف: "لا أرى لماذا يجب على دافعي الضرائب بصراحة الاستمرار في تحمل أعبائه على أي حال. الشعب سئم منه".