وأكدت إدارة المتحف أن "الواجهات التي رُكّبت في ديسمبر 2019 تُمثل تحسنا كبيرا من حيث الأمان، نظرا إلى أن التجهيزات السابقة كانت شديدة التقادم، وكانت ستؤدي، لو لم تُستبَدَل، إلى سحب القطع من العرض".

وكانت الصحيفة الساخرة اعتبرت أن "سرقة مجوهرات التاج التي وقعت صباح 19 أكتوبر، كان من الممكن تجنبها بلا شك لو لم يستعِض متحف اللوفر عن الواجهات التي كانت هذه القطع معروضة وراءها بأخرى يُفترض أنها أكثر أمانا".

وأفادت "لو كانار آنشينيه" بأن واجهة قديمة مدرعة يعود تركيبها إلى خمسينات القرن الفائت، ومجهزة بنظام يجعلها تختفي في خزنة "عند أول إنذار"، كان يمكنه على الأرجح منع السرقة لو أُبقيَ عليها في مكانها.

وأشارت إدارة متحف اللوفر إلى أن هذا النظام القديم الذي جُهز بآلية جديدة في ثمانينات القرن الفائت، "تقادَمَ ولم يعد صالحا للاستخدام وكانت تطرأ عليه أعطال أثناء نزول المصاريع الجانبية".

وذكّر المتحف بأن "بلاغات قُدِّمَت عن حوادث عدة تعرّض القطع للخطر".

وأضافت الإدارة أنها أوصت على ثلاث واجهات عرض جديدة "توفر كل الضمانات اللازمة"، ومن بينها الواجهتان اللتان حُطِمتا الأحد، وذلك بعد دراسات أُطلقت عام 2014.

أما موقف وزارة الثقافة، وهي سلطة الوصاية على متحف اللوفر، فعبرت عنه الوزيرة رشيدة داتي التي نبّهت إلى "كثرة المعلومات المضللة"، وأعلنت في منشور عبر منصة "إكس" عن "إنشاء خط مباشر لتقصي صحة المعلومات" مخصص لمراجعات وسائل الإعلام.

كذلك أكدت الوزيرة خلال جلسات مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية أن "الإجراءات الأمنية في المتحف لم تكن قاصرة"، ومعلنة عن إنشاء مهمة تتعلق "بأمن كل المواقع التراثية".

جدير بالذكر أن إدارة متحف اللوفر في باريس قدّرت بـ88 مليون يورو قيمة الأضرار الناجمة عن سرقة الجواهر التي وقعت الأحد، على ما أفادت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية الثلاثاء.