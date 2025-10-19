فقد بيّن مقطع فيديو نُشر على منصة تيك توك التمساح الصغير مستلقيا في قاع المسبح في منتجع "شيراتون غراند ميراج" في بورت دوغلاس.

تتطابق صور الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي مع صور الفندق كما هي معروضة على موقعه الإلكتروني.

وقال مدير الفندق جوزيف أميريو إن التمساح رُصد في وقت مبكر من صباح السبت.

وأشار في وقت لاحق إلى أنه تم إخلاء منطقة المسبح إلى أن سحبه مسؤولو الحياة البرية في ولاية كوينزلاند من المكان بعد الظهر.

وعمد حراس الطرائد إلى تغيير موقع الحيوان ووضعوا لافتات تحذيرية حول وجود تماسيح في المنطقة، على ما أفاد ناطق باسم وزارة البيئة الأسترالية.

وقال أميريو "لم يتزامن وجود النزلاء والحيوان الصغير في المسبح في وقت واحد أبدا".

تشير التقديرات إلى أن أكثر من مئة ألف حيوان من تماسيح المياه المالحة، بالإضافة إلى تماسيح المياه العذبة التي تُعتبر أقل عدوانية، تعيش في شمال أستراليا.

ولم يُحدد إلى أي نوع من هذين النوعين ينتمي التمساح المعني.