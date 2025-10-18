وفي الواقعة التي هزّت محافظة الإسماعيلية، أقدم الطفل على قتل زميله في المدرسة بعد أن استدرجه إلى شقته مستغلا عدم وجود أحد من أسرته وقام بقتل زميله ثم أحضر منشارا كهربائيا خاصا بوالده الذى يعمل نجارا وقام بتقطيع جثمان زميله إلى أشلاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء من جثمان طفل مجهول الهوية بالقرب من منطقة كارفور الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وفرضت طوقا أمنيًا حول المكان، وبدأت عملية جمع المعلومات.

وقد نجحت مباحث الإسماعيلية في حل لغز إختفاء طفل من قرية نفيشة بعدما بلغت أسرته عن إختفائه دون سبب، والعثور علي أشلائه.

تحرك أمني عاجل

أشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل الجاني البالغ من العمر 13 عاماً، تعرض لمحتوي عنيف "فيلم رعب" علي إحدى برامج الهاتف المحمول، قبل أيام من الحادث، مما دفعه الي ارتكاب الجريمة بهذا الشكل المرعب وقتل صديقه وتمزيق جثته.

فيما أكدت التحقيقات قام بتقطيع جثة زميله بعد إنهاء حياته، وتحويل جثته إلي أشلاء صغيره "بالصاروخ الكهربائي" لسهولة وضعها داخل "الحقيبة المدرسية"، وعلى مراحل متعددة تصل لأكثر من مرة علي مدار اليوم، حمل الطفل "حقيبته المدرسية" التي تحتوي علي أشلاء زميله وإلقائها في منطقة مخلفات خلف مول كارفور، بعيداً عن مسرح الجريمة حتي لا يشتبه أحداً فيه.

اصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم إلى منزله لتمثيل الجريمة وسط تواجد أمني مكثف، كما انتقلت إلى منطقة كارفور الإسماعيلية حيث تم العثور على عدد من الأشلاء للطفل المجنى عليه قام المتهم بتوزيعها على أماكن متفرقة بالقرب من كارفور دائرة مركز الإسماعيلية.

وأكدت التحريات أن الطفل حاول تقليد مشهد من فيلم وألعاب إلكترونية مليئة بالعنف، وقال في اعترافاته إنه نفّذ الجريمة بنفس الطريقة التي شاهدها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما قررت عرضه على لجنة متخصصة لتقييم حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة.