وتقدم باقتراح هذا القانون حزب شيغا اليميني المتطرف الذي أصبح ثاني قوة سياسية في البرتغال في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي.

ونال القانون ستين صوتا من حزب شيغا، إضافة إلى أصوات الائتلاف الحكومي (يمين وسط) وأحزاب ليبرالية.

وصوّتت أحزاب اليسار والشيوعيون ضد القانون.

وبحسب مسؤولين مسلمين في البرتغال، لا ينتشر النقاب كثيرا بين المسلمات في البرتغال، لكنه "تقليد" تتمسك به بعضهن.