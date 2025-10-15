وقال واتكينز في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن شغفه ببرنامج "صدق أو لا تصدق" منذ طفولته دفعه للبحث عن طريقة فريدة لدخول موسوعة "غينيس".

وباعتباره "شخصا عاديا بلا موهبة خاصة"، قرر دخول الموسوعة بابتكار أطول اسم في العالم.

وفي رحلته لدخول موسوعة "غينيس"، استوحى واتكينز، الذي يعيش في سيدني ويحمل الجنسية الأسترالية، اسمه من كلمات لاتينية وإنجليزية، ومن أسماء شخصيات شهيرة، ومن كتب.

وبعد انتهائه، تطلبت كتابة اسمه كاملا 6 صفحات، وقدم طلبا قانونيا لتغيير اسمه سنة 1990.

وبعد حصوله على موافقة المحكمة، تلقى شهادة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأطول اسم مسيحي في العالم، الذي بلغت كلماته 2310، سنة 1992.

والشهر الماضي، تمت إعادة تصنيفه ليصبح أطول اسم شخص في العالم بـ2253 كلمة.

ويختصر اسمه الآن في لورانس ألون ألوي واتكينز.

وبعد سنوات، أصدرت نيوزيلندا قانونا يلزم المواطنين بأن تكون أسماؤهم أقل من 70 حرفا، وألا تتضمن ألقابا رسمية أو مصطلحات مسيئة أو رموزا أو أرقاما.