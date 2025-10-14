فقد بيّن غلاف المجلة الأميركية الشهيرة الرئيس الأميركي بصورة ملتقطة من زاوية قريبة ومنخفضة، مع هالة بيضاء خفيفة فوق رأسه.

لكن هذه الصورة لم ترق للرئيس الذي يهتم كثيرا بصورته العامة.

وقال ترامب عبر صفحته على منصة "تروث سوشيال" إن "مجلة تايم كتبت مقالا جيدا عني، لكنّ الصورة قد تكون الأسوأ على الإطلاق".

وأضاف: "لقد أخفوا شعري، ثم أضافوا شيئا فوق رأسي بدا وكأنه تاج عائم ولكنه صغير جدا. يا له من أمر غريب حقا".

وتابع ترامب "لم أحبب يوما أن يتم تصويري من زوايا منخفضة، لكن هذه الصورة سيئة للغاية وتستحق الانتقاد. ماذا يفعلون، ولماذا".

