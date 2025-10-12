وبحسب إدارة شرطة هنتنغتون بيتش، فقد وقع الحادث حينما ترنحت مروحية بشكل مفاجئ وسقطت بين مبنى وبعض أشجار النخيل.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة فقدان الطائرة السيطرة، حيث بدأت بالدوران في السماء قبل سقوطها وارتطامها بالأرض.

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء في المدينة أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين كانا على متن الطائرة، إضافة إلى 3 أشخاص كانوا على الأرض لحظة التحطم.

ولم تعرف حتى الآن الأسباب الدقيقة وراء الحادث، فيما فتحت السلطات الأميركية تحقيقا لكشف الملابسات.