وقال باسم يوسف في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" مع أحمد سالم على قناة "أون تي في": "طبعا وحشتني مصر، لكن عدّى (مضى) 11 سنة. اللي في دماغي هي مصر بتاعت 2014".

وكانت قناة "أون" أعلنت الشهر الماضي أن يوسف سيشارك في سلسلة حوارات لصالح برنامج "كلمة أخيرة"، في أول تعاون له مع الإعلام المحلي منذ إقامته في الولايات المتحدة.

واقتحم يوسف (51 عاما) المشهد العام بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك في فبراير 2011، وعُرف بانتقاداته اللاذعة والساخرة خصوصا بحق جماعة الإخوان "المحظورة" والرئيس الأسبق محمد مرسي.

بدأ مشواره الإعلامي بعرض متواضع على "يوتيوب" كان يصوره في الغرفة المخصصة لغسيل الثياب في منزله.

وتحوّل العرض بعد ذلك إلى برنامج حواري ساخر ضخم يُعرض في وقت متأخر من الليل على التلفزيون.

واستقطب برنامجه الذي حمل اسم "البرنامج" جمهورا واسعا كل يوم جمعة من كل أسبوع حول الشاشات الفضائية المصرية أو الإنترنت، لمتابعة يوسف يسخر من الشخصيات العامة والسياسية بروح دعابة أكسبته ملايين المعجبين، ولاحقا تم إيقاف برنامجه عام 2013.