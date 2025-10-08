ووقع الحادث على طريق في حي بيلاسبور في ولاية هيماشال براديش شمال الهند.

وتم إنقاذ ثلاثة ركاب بحلول ساعة متأخرة من المساء، لكن يعتقد أن عدة ركاب آخرين ما زالوا محاصرين تحت الأرض والصخور، وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية ووسائل إعلام أخرى.

وكان يعتقد أن الحافلة تقل ما يتراوح بين 30 و35 شخصا، إلا أنه لم يتسن معرفة العدد الدقيق على الفور.

ويبدو أن الانهيار الأرضي جاء نتيجة لهطول أمطار غزيرة لوقت طويل، مما سبب انهيار جانب من جبل بأكمله.

وتعد الأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر، ضرورية للاقتصاد الزراعي في المنطقة، لكنها غالبا ما تُسبب وفيات ودمارا واسع النطاق، لا سيما في ولايات الهيمالايا الهشة بيئيا، حيث يُحذر الخبراء من تزايد عدد الظواهر الجوية المتطرفة في السنوات الأخيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي في انهيارات أرضية وفيضانات في دارجيلنغ في شمال شرق الهند، مما أدى إلى تدمير نحو 5 بالمئة من مزارع الشاي الشهيرة في المنطقة.

وجرفت الفيضانات عددا كبيرا من الطرق، ودمرت أكثر من 500 منزل، وأودت بحياة 36 شخصا على الأقل في المنطقة.