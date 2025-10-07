ونعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب "فضيلة العالم الجليل أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، رئيس جامعة الأزهر الأسبق".

وقال بيان الأزهر إن هاشم "وافته المنية فجر الثلاثاء، بعد رحلة طويلة قضاها في نشر العلم والدعوة إلى الله".

وأضاف البيان أن هاشم "كان من أكابر علماء الأزهر الأصلاء، وأحد أبرز علماء الحديث في هذا العصر، ورزقه الله حسن البيان وفصاحة اللسان، والإخلاص في الدعوة إلى الله، وخدمة سنة نبيه، ونشر العلم".

وتابع الأزهر: "ستظل خطبه وكتبه ومحاضراته منهلا عذبا لطلاب العلم والباحثين".

وحضر الطيب وقيادات الأزهر الشريف وطلاب العلم من مصر والوافدين، صلاة الجنازة على هاشم، وشهدت أروقة الجامع الأزهر وصحنه توافد جموع المشاركين لتوديعه.