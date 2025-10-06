وذكر التقرير أن فرق الإنقاذ أوصلت المجموعة بأمان إلى أقرب مستوطنة وهي تشودانغ.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن ما يقرب من 1000 شخص حوصروا على ارتفاع حوالي 4900 متر على الجانب الشرقي من الجبل.

وبحسب ما ورد، تعرضت خيامهم لأضرار جزئية بسبب العاصفة، وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق طرق الوصول.

ولا يزال عدد الأشخاص العالقين في جبل إيفرست غير واضح.

وأفادت منصة الأخبار الحكومية جيمو شينوين بوقوع إصابات في الموقع، على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة بشأن وفيات محتملة.

وأشارت إشعارات على حسابات (وي تشات) الرسمية لشركة (تينجري كاونتي توريزم) المحلية للسياحة إلى أن تساقط الثلوج بدأ مساء يوم الجمعة واستمر طوال أمس السبت.

وأضافت الشركة أن مبيعات التذاكر والدخول إلى منطقة إيفرست جرى تعليقها من وقت متأخر من مساء السبت.

وفي الجهة المقابلة من الحدود في نيبال، قالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وسيول مما أدى إلى إغلاق طرق وتدمير جسور ومقتل 47 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة.

كما لقي 35 حتفهم في انهيارات أرضية متفرقة بمنطقة إيلام في شرق البلاد بمحاذاة الهند. كما وصلت بلاغات عن فقدان 9 أشخاص بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات، ولقي 3 آخرون حتفهم في صواعق برق في مناطق أخرى من البلاد.