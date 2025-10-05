وتشير الأنباء إلى أن اللوحة المختفية يقدر طولها 60 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر، وتعود إلى عصر الدولة القديمة، وأنها من القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة.

وأصدرت وزار الأثار المصرية بيانا أكدت فيه أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وبحسب البيان فقد أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل، أن المقبرة كانت مغلقة تماما وتستخدم كمخزن للأثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيرا إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة عمرو الطيبي، المشرف على منطقة أثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.

وأضاف أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتا إلى أن وزارة السياحة والأثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصا على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

من جانبه قال الباحث في الآثار المصرية شريف شعبان، إن مصر بها كم كبير من القطع الأثرية التي يتم استخراجها من عمليات الحفر والتنقيب وإيداعها في المخازن المتحفية، مشيرا إلى أن هذه المخازن يتم جردها ولكن بشكل غير منتظم.

وأضاف في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن واقعة سرقة السوار الفرعوني من المتحف المصري أعادت مناقشة مسألة جرد المخازن الأثرية بانتظام، ودفعت وزارة الآثار إلى الاهتمام بعمليات الجرد التي من الممكن أن تكشف عن سرقات او اختفاء لمزيد من القطع الأثرية.

وتابع أنه أثناء جرد مقبرة "خنتي كا" في منطقة سقارة، تم اكتشاف اختفاء لوحة أثرية نادرة، موضحا أن هذه المقبرة تعامل معاملة المخازن الأثرية، بمعنى أن مجموعة من القطع الأثرية يتم إيداعها فيها وغلقها.

وتعود أهمية اللوحة المختفية وفق شريف شعبان، إلى أنها تصور منظر الفصول الثلاثة الفريد من نوعه الذي لم يتكرر إلا في مقبرة "ميريروكا" بمنطقة سقارة أيضا، مبينا أن لوحة مقبرة "ميريروكا" موجودة حاليا في مدخل المقبرة، إلا أن لوحة مقبرة "خنتي كا" مختفية حاليا.

وأكد أنه من الضروري أن يكون لدى الجهات المختصة قاعدة بيانات مركزية لكافة القطع الأثرية الموجودة في مصر، لافتا إلى أن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا إلا أنها ستكون أنجح وسيلة للحفاظ على الموروث الثقافي المصري.

ولفت إلى أن وزارة الأثار المصرية لديها إدارة مركزية وشبكة تضم بيانات المواقع الأثرية، إلا أنها بحاجة إلى تنظيم ورعاية وتغذية للبيانات أكثر مما هو عليه الآن، بالإضافة إلى الجرد المستمر للمخازن الأثرية وتأمينها بشكل يمنع وقائع السرقة والاختفاء.

واختفى الشهر الماضي سوار فرعوني من المتحف المصري في واقعة هزت البلاد، حيث تم اكتشاف سرقته من موظفة ترميم تعمل داخل المتحف المصري يوم 9 سبتمبر في أثناء ممارستها عملها داخل المتحف.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن العاملة سرقت السوار النادر الذي يتجاوز عمره 3 آلاف عام "بأسلوب المغافلة" لزملائها، ثم تواصلت مع أحد التجار من معارفها لتبيعها بـ180 ألف جنيه ( نحو 3750 دولارا) ليبيعها بدوره لمالك ورشة ذهب بالصاغة، ثم باعها الأخير لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه ( نحو 4000 دولار) حيث صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.