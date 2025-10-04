ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر وصفتها بـ"المقربة" من فضل شاكر تأكيدها أن الفنان اللبناني سلّم نفسه بالفعل إلى قوة تابعة لاستخبارات الجيش اللبناني.

وكان شاكر قد جدّد تمسّكه ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن "قضيته اتُّخذت ذريعة لتصفيته سياسياً وفنياً على مدى أكثر من 13 عاماً".

شاكر الذي عاد بقوة إلى الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، دعا إلى التعامل مع ملفه كقضية إنسانية لا سياسية.

وتحدثت معلومات طوال الأسابيع الماضية عن أن فضل كان يتعرض لتهديدات من مجموعات متشددة داخل المخيم خصوصا بعد عودته القوية إلى الغناء.

ولم يعلن حتى اللحظة عن المستقبل القانوني للفنان اللبناني المطلوب للقضاء منذ عام 2013 إثر أحداث عبرا في صيدا.