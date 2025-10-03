وأوضح زاراندونا أن شيلا إيبانا والدة يامال، المنفصلة عن والده، ليست هي منظمة الحفل، بل ستحضر فقط كضيفة، مشيرا إلى أنه توسط بين الشركة المنظمة وإيبانا لحضور حفل.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن والدة مهاجم برشلونة "حولت شهرة ابنها إلى مشروع تجاري".

وأشارت التقارير إلى أن إيبانا أعلنت تنظيم حفل خاص في لندن، وسيتعين على الراغبين في حضوره دفع ما بين 150 إلى 800 يورو لتقاسم الطاولة والتقاط الصور معها.

ومن جانبها، روجت الشركة المنظمة للحدث المدعو "فوتبول فانس كريسماس بارتي"، بعبارة "لا تفوت فرصة التعرف على والدة أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

لكن زاراندونا لاعب منتخب غينيا الاستوائية السابق، أوضح في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن الشركة المنظمة "جين سي إيفنت" المتخصصة في الحفلات تواصلت معه، وطلبت منه تزيين حفل العشاء الخيري الذي ينظمه كل عام.

وتابع: "الشركة رأت صورة لي مع والدة لامين يامال، وأنتم تعرفون علاقة الصداقة القوية التي تربطني معها منذ سنوات طويلة جدا، بسبب الروابط التي تجمعنا مع غينيا الاستوائية"، وفقا لما نقلته صحيفة"ماركا" الإسبانية.

وأكمل: "سألتني الشركة: هل من الممكن أن نجلب شيلا إيبانا في الحفل؟ فقلت: حسنا، ننظر في الأمر ونتحدث، وهذا كل شيء".

وتابع: "توصلنا إلى اتفاق، تعاقدوا معي بصفتي لاعب كرة قدم سابق، وأنا تواصلت مع والدة لامين يامال وقدمنا شروطا ووافقوا عليها".

وأشار: "شيلا ليست هي منظمة الحفلة بل هي فقط ستشارك كضيفة لا شيء أكثر. نشرت بعض الأشياء التي فاجأتني، هي مدعوة فقط ولم تفعل أي شيء".

وبخصوص أسعار تذاكر الحفل، قال: "إننا ببساطة تعاقدنا معهم لحضور عشاء سينظمونه وهم من يحددون الأسعار، ومن الواضح أنهم سيرغبون في تغطية العشاء".

وبعد انتشار إعلان الحفل بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت شيلا والشركة المنظمة تغيير مكان الفندق، بسبب الإقبال الكبير على حضور العشاء.

وقالت "جين سي إيفنت" في إعلانها: "يسعدنا أن نعلن أن التذاكر المسبقة ما زالت متوفرة وهي تباع بسرعة. احصل على تذكرتك اليوم وكن جزءا من الحدث"، وأرفق الإعلان بفيديو لوالدة لامين يامال.

وأعدت الشركة المنظمة 3 فئات من التذاكر، أرخصها بسعر 150 يورو، وتشمل مشروبا ترحيبيا وقائمة طعام من 3 أطباق.

أما الفئة المتوسطة فيبلغ ثمنها حوالي 400 يورو، وتتيح الحصول على أفضل المقاعد في القاعة.

والتذكرة الخاصة "في آي بي" فيبلغ ثمنها 800 يورو، وتشمل طاولة مميزة، وإمكانية التقاط الصور مع والدة يامال.

وسيتسع الحدث لنحو 400 شخص ممن هم فوق سن 18 سنة.