ويزعم والدا كريستا تسوكاهارا أن الشركة التي ساعدت إيلون ماسك ليصبح أغنى رجل في العالم "كانت تعلم بهذا العيب لسنوات، وكان بإمكانها التحرك بسرعة لإصلاح المشكلة لكنها لم تفعل"، مما ترك الطالبة الجامعية (19 عاما) محاصرة وسط النيران والدخان الذي أودى بحياتها في نهاية المطاف.

ولم ترد "تسلا" على الفور على طلب التعليق.

يأتي هذا التهديد القانوني الجديد لشركة "تسلا"، الذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا، بعد أسابيع فقط من فتح المنظمين الاتحاديين تحقيقا في شكاوى من سائقي المركبة بخصوص مشاكل الأبواب العالقة.

وتأتي هذه التحقيقات والدعوى في توقيت دقيق للشركة، وهي تسعى لإقناع الأميركيين بأن سياراتها ستصبح قريبا آمنة بما يكفي لركوبها من دون وجود أي شخص في مقعد السائق.

ووفقا للدعوى، كانت تسوكاهارا في المقعد الخلفي لسيارة "سايبرتراك" عندما اصطدم السائق، الذي كان في حالة سكر وتعاطي المخدرات، بشجرة في إحدى ضواحي سان فرانسيسكو.

وتوفي 3 من الركاب الأربعة الذين كانوا في السيارة، بمن فيهم السائق، وتم سحب شخص رابع بعد أن كسر منقذ نافذة ووصل إليه.