ووفقا للتفاصيل، وقع التصادم مساء الأربعاء، عندما كانت الطائرة "Endeavor 5155" تستعد للإقلاع، فاصطدم جناحها الأيمن بجسم الطائرة "Endeavor 5047" التي كانت قد هبطت وكانت في طريقها إلى البوابة.

وأظهر تسجيل لمراقبة الحركة الجوية بلاغا من الطيار يفيد بحدوث أضرار في الطائرة، شملت كسرا في زجاج قمرة القيادة وتلفا في بعض الشاشات داخلها.

وقد أكدت شركة "دلتا" أن المضيفة المصابة نقلت إلى مستشفى قريب كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن حركة الملاحة في المطار لم تتأثر بالحادث.