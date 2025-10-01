وتقام المحاضرة في جامعة النيل، السبت، حيث يستعرض فيها مؤسس الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا طارق خليل، مئات الوثائق التاريخية والمراجع العلمية التي تثبت وجهة النظر تلك.

وقال خليل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن المحاضرة سيحضرها عدد من رؤساء الحكومة والوزراء السابقين ونخبة من المسؤولين والمؤرخين والخبراء، موضحا أنها "ستبرز الاسهامات الرائدة التي قدمها المصريون القدماء في مجالات المعرفة والابتكار، التي تتجاوز بكثير ما هو معروف حاليا".

وأضاف: "التاريخ لم ينصف الحضارة المصرية ولم يعطها المكانة التى تستحقها من حيث إسهاماتها في تقديم الحضارة الإنسانية"، لافتا إلى "التضارب حول عمر الحضارة المصرية، حيث مدون بالمتحف المصري 7 آلاف سنة، وفى المتحف البريطاني 13 ألف سنة، ومتحف اللوفر 7 آلاف سنة، ومتحف فيينا 8 ألاف و500 سنة، لكن الحقيقة التى سأكشف عنها أنها تزيد على 700 ألف سنة، وهذا سيشكل مفاجأة للعالم أجمع، من خلال العديد من الأدلة الدامغة".

وأكد خليل أن أحد الأدلة التى سيستعين بها هو "فاترينة بالمتحف المصري الكبير مدون عليها أنها ترجع إلى 700 ألف سنة".

وأشار إلى أنه "تم استخدام العلم والتكنولوجيا لتحليل أكثر من 500 وثيقة علمية ومئات الكتب العلمية الموثقة والمنشورة، التى تؤكد أن المصريين كان لهم الفضل كله في تقدم البشرية. كانت هناك دولة مصرية متحضرة قبل 40 ألف سنة من بناء الأهرامات الثلاثة".

"مفاهيم خاطئة"

ولفت خليل إلى أنه تم "تقليل شأن التراث الفكري الغني لمصر، أو نسبه زورا إلى جهات أخرى"، لافتا إلى أن المحاضرة ستكون بمثابة "تحد لتلك المفاهيم الخاطئة، وتذكير بأن إرث مصر ليس فقط أساسا لتقدم البشرية، بل هو أيضا مصدر إلهام متجدد للمستقبل".

وأضاف أن "المحاضرة ستوضح كيف تقوم وتنهض الحضارات عبر العصور، وكيف تنهار، وستستعرض رحلة البشرية الممتدة منذ آلاف السنين، والعلاقة بين الحضارات القديمة وكيف انتشرت"، مشيرا إلى أن أساس هذا التطور والتقدم الذى شهدته البشرية هو مصر، وهو مثبت بالحقائق العلمية الموثقة.

ولفت إلى أن "المحاضرة تكشف حقيقة الحضارة البشرية من وجهة نظر التكنولوجيا، وكيف استوطن البشر على الأرض، بالإضافة إلى استعراض اسهامات المصريين فى مجالات الكيمياء والرياضيات والمواد والفلك والطب وغيرها من الاسهامات، التى غيرت حياة البشرية، وهي الأمور التي كانت غامضة واستطعنا الكشف عنها"، حسب تصريحاته.