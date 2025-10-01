وأظهر مقطع فيديو التقطه سياح آخرون خلال جولة سفاري بالقوارب، تحركت أنثى الفيل فجأة نحو المجموعة عندما اقتربوا من عائلتها.

وحاول المرشدون التراجع بالقوارب لكن أنثى الفيل الضخمة تصرفت بسرعة، ودفعت بقوة بخرطومها قاربين متجاورين، ما أدى إلى سقوط السياح في المياه.

وبينما كانت الفيلة تبتعد، داست بأحد أقدامها امرأة كانت تحاول عبور النهر، لتغرقها مؤقتا تحت الماء مستخدمة خرطومها، لكن الحادث لم ينته بمأساة، إذ نجت المرأة بأعجوبة دون إصابات.

وقد أدى الحادث إلى تلف معظم الأجهزة الإلكترونية الشخصية للسياح، بما في ذلك الكاميرات والهواتف.

وتأوي بوتسوانا، التي رفعت الحظر على صيد الفيلة في عام 2019، ثلث إجمالي عدد الفيلة في العالم.