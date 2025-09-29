المصور والمقيم المحلي جيسي غالاغر التقط المجموعة الغريبة من الأجسام غير الأرضية على مدى عدة أشهر باستخدام هاتفه الآيفون.

اللقطات، التي نُشرت حصرياً في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التُقطت جميعها بعد حلول الظلام قرابة منتصف الليل، ما جعل أضواءها "الشبحية" أسهل للرصد بالكاميرا.

وقال غالاغر لـ"ديلي ميل": "عند التكبير، تظهر الكرات إما بيضاء أو متعددة الألوان وتبدو وكأنها تنبض. إحدى اللقطات سُجلت والقمر في الخلفية، ما يوفر منظوراً مثيراً للاهتمام".

وبطريقة غريبة، بدا أحد الأجسام بلون أزرق فضي وكأنه يشبه ملعقة أو مجرفة باهتة.

كيان آخر بدا أكثر زرقة على شكل كرة غير منتظمة يصدر منها ضوء خافت.

أما اللقطة الثالثة فأظهرت كرة بيضاء لامعة تكاد تكون دائرية بالكامل، مع ظهور القمر ككتلة صغيرة في الخلفية.

لكن ربما الصورة الأكثر إثارة أظهرت جسماً رمادياً ذا تفاصيل غير معتادة — قد يكون مخروطاً أو بوقاً، مع ما يبدو أنه ثقب في الوسط.

وقبل أسبوع فقط، كشف مقيم آخر في يوركشاير عن صور لجسم غريب على شكل صحن طائر خارج بلدة سكيبتون.

جون تونه التقط نحو 10 أو 12 صورة من موقعه قرب التلال، لكن الجسم ظهر في إحداها فقط.

وكان الجسم مشابهاً بشكل لافت لشكل الطبق الطائر الكلاسيكي في الثقافة الشعبية، بهيئة دائرية وممدودة.

نيك بوب، خبير الأجسام الطائرة المجهولة والموظف السابق في وزارة الدفاع البريطانية، قدّم عدة تفسيرات لصورة تونه قائلاً لـ"ديلي ميل": "عندما تُظهر الصور شذوذاً لم يُرصد بالعين وقتها، أرجح أنه خلل بالكاميرا أو جسم سريع الحركة كطائر أو حشرة قريبة من العدسة".