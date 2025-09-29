وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى مديري التربية والتعليم في المحافظات أنه يمنع منعاً باتاً في جميع المدارس العامة والخاصة ترديد أي نشيد أو شعار من أي نوع كان، وذلك بناء على مداولات المجلس الأعلى للتربية.

وكلفت الوزارة في تعميمها مديري التربية والتعليم في المحافظات كافة بمتابعة تنفيذ هذا التعميم والتقيد التام بمضمونه، وإعلام الوزارة بأي مخالفة.

وكان العام الدراسي الجديد انطلق في 21 من سبتمبر الجاري بأكثر من 4 ملايين طالب وطالبة.

وجاء تعميم وزارة التربية، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيلات مصورة تظهر ترديد الطلاب في باحة المدرسة، لشعارات غير معتمدة، أثارت جدلا واسعا في الشارع السوري.