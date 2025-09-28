وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن جسر وادي هواجيانغ الكبير يرتفع 625 مترا فوق نهر بيبان في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو 9 مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.

ووفقا لسلطات مقاطعة قويتشو، أصبح المشروع، الذي يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 مترا، أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.

ويمتد الهيكل البالغ طوله 2890 مترا فوق وادي هواجيانغ الكبير، الذي يطلق عليه اسم "شق الأرض"، وهو أحدث إضافة إلى شبكة البنية التحتية سريعة التوسع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى مر السنين، قامت قويتشو، واحدة من أقل المقاطعات نموا في الصين، ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك 3 من أطول الجسور في العالم. وتعد المقاطعة موطنا لما يقرب من نصف أطول 100 جسر في العالم.