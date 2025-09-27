وجاء الاعتراف أمام الكاميرا من لورينز كراوس (53 عاما) يوم الخميس، بعد يوم من إعلان الشرطة أنها انتشلت جثتين من المنزل في ألباني (عاصمة ولاية نيويورك الأمريكية) في إطار تحقيق كشف أن والدي كراوس، فرانز وتيريسيا كراوس، لا يزالان يتلقيان مدفوعات الضمان الاجتماعي على الرغم من عدم رؤيتهما أو السماع منهما منذ سنوات.

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد اتصل لورينز كراوس بقناة الأخبار المحلية "سي بي إس 6"، وأجرى معها مقابلة لمدة نصف ساعة، وصف فيها الأمر بأنه جريمتا قتل رحيم بأبوين مسنَّين أصبحا أكثر ضعفًا.

ووجّه مذيع الأخبار، جريج فلويد، سؤالا إلى كراوس: "هل عرفا أن هذا كان من أجلهما، وأنهما كانا يموتان بيديك؟".

وقال كراوس: "نعم... وكان هذا سريعا للغاية".

وأضاف في المقابلة: "لقد قمت بواجبي تجاه والدي. كان قلقي على معاناتهما كبيرا للغاية".