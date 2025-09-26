وأكد ابنها توبيرك ياز الخبر الحزين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من الحادث، نافياً الشائعات التي تحدثت عن انتحار والدته.

وكتب عبر "إنستغرام": "أنشر هذه الرسالة لمشاركة خبر حزين. التقارير التي تتحدث عن انتحار لا أساس لها من الصحة. سأشارك التطورات الخاصة بالجنازة هنا. رحمها الله".

ووفق التقارير، كانت الفنانة تجلس على الشرفة مع ابنتها وصديقة للعائلة نحو الساعة الثالثة فجراً عندما شعرت بتوعك وسقطت، ليُعلن وفاتها في موقع الحادث.

وقالت محافظة يالوفا في بيان إنها أُبلغت بوقوع "سقوط من علو" في حي هارمانلار، حيث توجهت فرق رسمية إلى المكان.

وجاء في البيان: "عندما وصل المسؤولون إلى العنوان، تبيّن أن الفنانة المعروفة باسم 'غُللو'، سقطت من النافذة أثناء وجودها مع ابنتها وصديقتها.