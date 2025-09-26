وجاء ذلك ضمن استضافة بنغازي للمؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي، حيث شارك إعلاميون عرب من مختلف الدول بخبراتهم وتجاربهم على مدى يومين، في جلسات ناقشت التحول الرقمي، صناعة المحتوى، وصقل المهارات الإعلامية.

وسير الجلسة الإعلامي سامي قاسمي وأثرى النقاش كلا من الإعلامي الدكتور سامي كليب ورئيس تحرير منصة بلينكس إيل الأندري.

وفي الجلسة، تحدث بلال العربي عن تأثير السوشيال ميديا على الذوق العام، بينما شاركت نيكول تنوري وأميرة الفضل خبراتهما في التدريب الإعلامي وتطوير مهارات الأداء، مؤكّدتين أهمية رفع مستوى الإعلام الرقمي ليواكب المعايير المهنية التقليدية.

كما استعرض محمد رحاليستا تجربته كأشهر يوتيوبر ليبي في محتوى السفر والسياحة، مشيراً إلى أن الإعلام وصناعة المحتوى يمكن أن يكونا متكاملين وليسا متنافسين.

الجلسات تواصلت مع خبرات إعلامية أخرى، شملت الدكتورة مي شدياق التي ركّزت على القيمة المعرفية المستدامة، وماغي فرح التي تحدثت عن دور الإعلام في نشر السلام أو تأجيج الصراعات.