ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بن فرحان قوله، إن الاكتشاف جاء ضمن أعمال التنقيب الأثري التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع جامعة "كانازاوا" اليابانية، وبالتعاون مع نيوم، وإن تاريخ المستوطنة يعود إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار، وتحديدا إلى الفترة بين 11000 و10300 سنة من الوقت الحاضر.

وأسفرت أعمال التنقيب عن اكتشاف وحدات معمارية شبه دائرية، مشيدة بأحجار غرانيتية محلية تضم مبانٍ سكنية، ومخازن، وممرات، ومواقد نار عكست تخطيطا وظيفيا متقدما يتناسب مع طبيعة العيش القائم على الصيد وزراعة الحبوب في تلك الفترة.

وشملت الأشياء التي عثر عليها أيضا بقايا نادرة لهياكل بشرية وحيوانية، وقطع حجرية مزخرفة بخطوط هندسية، ما يشير إلى دلالات رمزية، وتمنح الباحثين بعدا أعمق لفهم نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة خلال العصر الحجري الحديث المبكر.

وأكّدت هيئة التراث أن هذا الاكتشاف يمثل منعطفا علميا مهما في فهم بدايات الاستيطان البشري المستقر في شمال غرب المملكة، ويعزز فرضية أنها منطقة شكلت امتدادا طبيعيا لـ"الهلال الخصيب" (بلاد الرافدين، وبلاد الشام، وجنوب الأناضول)، وموطنا مبكرا لتحولات الإنسان من الترحال إلى الاستقرار.