وشكل منشور كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، على منصة "إكس" أول إشارة إلى الدافع وراء حادث إطلاق النار، أمس الأربعاء، الذي استهدف مقر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وشمل أيضا استهداف شاحنة صغيرة أمام مدخل محكوم ببوابة.

وكان المحتجزون موجودين داخل الشاحنة الصغيرة. ولم يصب أي من عناصر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بأذى.

وقال باتيل إن المهاجم، الذي ذكرت السلطات أنه أطلق النار عشوائيا من سطح قريب، كان قد أعد "بدقة عالية التخطيط المسبق للهجوم".

وأضاف أن العملاء صادروا أجهزة إلكترونية وملاحظات مكتوبة بخط اليد وأدلة أخرى من منزل في منطقة دالاس.

وأبرز: "بينما لا يزال التحقيق جاريا، تُظهر المراجعة الأولية للأدلة وجود دافع أيديولوجي وراء هذا الهجوم".