وحققت فقرة كيميل 13.3 مليون مشاهدة على يوتيوب و5.6 مليون مشاهدة على إنستغرام، وذلك حتى الساعة 01:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولم تبث شبكة "آيه.بي.سي" العرض، الذي أذيع بعد ساعات من إعلان الشركة الأم للشبكة والت ديزني رفع الإيقاف عنه.

وعاد كيميل إلى تقديم برنامجه بعد 6 أيام من تعليقاته بشأن المتهم بقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، التي أثارت غضبا على منصات التواصل الاجتماعي وضغطا من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقبل بث البرنامج، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه "لا يمكنه تصديق أن (آيه.بي.سي) أعادت برنامج كيميل، وألمح إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الشبكة".