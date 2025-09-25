وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة استجابت لبلاغات عن إطلاق النار على المكتب الواقع شمال غرب مدينة دالاس الأميركية حوالي الساعة 06:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة وفقا للتحقيق الأولي إن المهاجم أطلق النار على المكتب من مبنى مجاور.

وتم تحديد هوية المشتبه به من جانب مسؤول عن إنفاذ القانون على أنه جوشوا جان، البالغ من العمر 29 عاما.

وأظهرت لقطات مصورة انتشارا مكثفا لقوات إنفاذ القانون في محيط المكتب.

وذكرت قناة محلية تابعة لشبكة "إيه.بي.سي" نقلا عن مصادر أنه تم العثور على مطلق النار ميتا على سطح مبنى قريب.

ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رصاصة تم العثور عليها في مكان الحادث، مكتوب عليها عبارة "ضد إدارة الهجرة والجمارك" كُتبت على ما يبدو كرسالة.