وفي معرض وصفه للمشاكل الفنية التي واجهته بدءا بتوقف السلم الكهربائي عن العمل عند وصوله إلى المقر، مرورا بتعطّل شاشة التلقين، ووصولا إلى مشكلة في نظام الصوت عند إلقائه خطابه، كتب الرئيس الأميركي في رسالة غاضبة طويلة على شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أن ما جرى "لم يكن مصادفة. لقد كانت عملية تخريب ثلاثية في الأمم المتحدة. عليهم أن يخجلوا. أرسل نسخة من هذه الرسالة إلى الأمين العام (للأمم المتحدة) وأطالب بتحقيق فوري".

وقال ترامب إن جهاز الخدمة السرية يحقق في الأمر مضيفا في منشور آخر: "ليست حادثة، ولا اثنتين، بل ثلاث حوادث خبيثة!".

وأفاد مسؤولون في الأمم المتحدة بأن آلية السلامة المدمجة في السلم المتحرك قد تم تفعيلها، وأن البيت الأبيض كان هو المسؤول عن تشغيل جهاز التلقين وليس المنظمة.

وطلب ترامب حسبما ذكر من الأمم المتحدة الاحتفاظ بلقطات كاميرات المراقبة الأمنية.

ولم يعلّق مسؤولو الأمم المتحدة على الفور على دعوة ترامب لإجراء تحقيق.

وحسبما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فإن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم المتحرك أشارت إلى أنه توقف بعد تشغيل آلية سلامة مدمجة عند أعلى السلم المتحرك.

وأضاف دوجاريك أن مصور الفيديو الخاص بترامب كان يتحرك إلى الخلف على السلم المتحرك لتصوير وصوله مع السيدة الأولى "ربما قام مصور الفيديو بتفعيل آلية السلامة عن غير قصد".

وردا على الادعاء بأن المندوبين لم يكونوا قادرين على سماع ترامب، قال مسؤول بالأمم المتحدة إن نظام الصوت مصمم بحيث يسمح للأفراد وهم يجلسون على مقاعدهم بسماع الخطابات التي تُترجم إلى ست لغات مختلفة من خلال سماعات الأذن.