وتسببت قوة المياه في إسقاط أشخاص وسحبهم بفعل التيار العنيف، بينما سُمع صراخ المتواجدين في محاولة للتشبث بالأثاث تفاديًا للغرق.

وقد امتد الدمار إلى داخل الفندق، مخلفًا أضرارًا كبيرة في الممتلكات.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات التايوانية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إلى 15 قتيلًا، فيما لا يزال 124 شخصًا في عداد المفقودين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار سد ترابي في مقاطعة هواليين، ما أدى إلى فيضان جارف اجتاح المنازل والبنى التحتية، ودمر جسرًا بالكامل في بلدة غوانغفو.

ووفقًا لشهادات محلية، وصف السكان المشهد بأنه "يشبه انفجار بركان"، حيث اندفعت السيول الموحلة إلى الطوابق الأرضية، مما دفع أكثر من نصف سكان غوانغفو، البالغ عددهم نحو 8,450 نسمة، إلى البحث عن مأوى في الطوابق العليا أو على المرتفعات.

وفي الصين، أُجبر قرابة مليوني شخص على إخلاء منازلهم في إقليم غوانغدونغ، تحسبًا لوصول الإعصار الذي يقترب من اليابسة بين مدينتي يانغجيانغ وتشانجيانغ. وأعلنت السلطات في نحو 12 مدينة تعليق الدراسة والأعمال ووسائل النقل.

وسجلت محطة أرصاد جوية في بلدة تشوانداو في غوانغدونغ سرعة رياح بلغت 150 ميلاً في الساعة، فيما اجتاحت أمواج ضخمة مدينة تشوهاي، وأسقطت الرياح العنيفة الأشجار وتطايرت أسطح الجسور والمباني.

وفي هونغ كونغ، حيث بلغت سرعة الرياح 120 ميلاً في الساعة، أُصيب أكثر من 60 شخصًا ونقلوا إلى المستشفيات.

وسُجلت أضرار جسيمة في البنى التحتية، بما في ذلك تحطم زجاج الواجهات، وغرق مناطق كاملة بالقرب من الأنهار والممشى البحري. كما تعرضت المدينة لانقطاع في الكهرباء وسقوط مئات الأشجار، فيما تحطمت سفينة على الساحل، وتبعثرت محتويات العديد من المطاعم.

وأُغلقت المدارس والمحلات، وأُلغيت الرحلات الجوية، بينما لجأ مئات المواطنين إلى مراكز الإيواء المؤقتة في هونغ كونغ وماكاو، حيث تحولت الشوارع في الأخيرة إلى مجارٍ مائية، وانتشرت القوارب المطاطية لإنقاذ العالقين. وعلّقت شركة الكهرباء المحلية خدماتها في بعض المناطق المنخفضة بسبب الفيضانات.

أما في الفلبين، فقد أودى الإعصار بحياة 10 أشخاص على الأقل، بينهم 7 صيادين غرقوا قبالة سواحل مقاطعة كاغايان، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين.