وأظهر الفيديو، الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أحد مساعدي الرئيس وهو يناوله عبوة صغيرة، حيث تناولها نافروتسكي ووضع محتواها تحت شفته بشكل خفي.

وأثارت اللقطة موجة من التعليقات والتكهنات حول تعاطي الرئيس "السنوس"، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حادثة سابقة.

وواجه نافروتسكي في وقت سابق انتقادات لسلوك اعتبر "غريبا" خلال مناظرة تلفزيونية، حين شوهد وهو يغطي وجهه بيده ويلمس فمه مرارا، مما أثار حينها تكهنات بشأن استخدامه لـ"السنوس".

وذكرت وسائل إعلام بولندية حينها أن نافروتسكي قد يكون مدمنا على بعض أنواع التبغ.