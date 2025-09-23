وسيعقد "جلوبال ريل 2025" تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبمتابعة من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي خاص بالنسخة الثانية من الحدث العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة والذي تستضيفه قطارات الاتحاد، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وشركة "دي إم جي إيفينس" الشركة المنظمة للحدث.

مشاركة قياسية من 100 دولة

وتتجه أنظار قطاع النقل العالمي إلى أبوظبي، حيث يجمع "جلوبال ريل 2025" أكثر من 20 ألف زائر دولي من 100 جنسية، إلى جانب 200 شركة وعلامة تجارية من 14 قطاعاً متنوعاً، بينها البنية التحتية، والمركبات المتحركة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذكي، والتمويل. كما تشارك أكثر من 70 شركة في المعرض لأول مرة.

ومن أبرز المشاركين 11 مشغلا وطنيا للسكك الحديدية من مختلف القارات، من ضمنهم: شركة قطارات الاتحاد، وشركة حفيت للقطارات، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والسكك الحديدية الوطنية الكورية، والسكك الحديدية الهندية، وشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية في تشاد، وشركة السكك الحديدية في أفغانستان، والخط الحديدي الحجازي الأردني، ورينفي الإسبانية، وكيوليس الفرنسية.

ويعكس هذا التنوع النمو الاستثنائي والمكانة الدولية التي حققها الحدث العالمي في نسخته الثانية.

علاوة على ذلك، سيجمع "جلوبال ريل 2025" شركات يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 140 مليار دولار، إلى جانب أكثر من 60 رئيساً تنفيذياً من شركات وجهات رائدة في قطاع النقل من دول مختلفة،مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه هذا الحدث في قطاع النقل العالمي.

ومع توقع وصول حركة التنقل والمسافرين العالمية إلى 9.5 مليار مسافر بحلول نهاية عام 2025، يقدم "جلوبال ريل 2025" فرصة مثالية لإطلاق حوار عالمي حول مستقبل التنقل وتعزيز التعاون، ودعم تحول قطاع النقل.

وستجسد نسخة هذا العام منصة هامة تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي بشأن تسريع حلول النقل متعدد الوسائط، وإبرام شراكات مجزية في مجال النقل و البنية التحتية، ورسم ملامح مستقبل النقل المستدام.

حضور وزاري رفيع المستوى

ويستقطب الحدث نخبة من 24 وزيراً، ووفداً وزارياً، من بينهم سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إلى جانب وزراء النقل من المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، الأردن، مصر، العراق، فرنسا، جمهورية أوغندا، كينيا، أوزباكستان، كوريا، جمهورية تركمستان، جمهورية أرمينيا، والبرازيل، وجمهورية صربيا، وتركيا، وغيرها من الدول.

منصة استراتيجية للحوار والابتكار

وتحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي"، يتضمن الحدث مؤتمرين رئيسيين:

• مؤتمر استراتيجي يضم أكثر من 55 جلسة توفر رؤى فريدة من الخبراء في مختلف المجالات، حيث تغطي تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، التمويل المستدام، السياسات والحوكمة، قابلية التشغيل البيني وتوحيد الشبكات، الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتخطيط مدن المستقبل.

• مؤتمر فني يعنى بالجوانب التقنية من مشاريع البنية التحتية، الرقمنة، إدارة الأصول، والمركبات المتحركة، والابتكار التشغيلي، بمشاركة مؤسسات بحثية دولية.

كما سيحتفى خلال الحدث بجائزة "جلوبال ريل للابتكار 2025" والتي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي، وتستقطب هذا العام 242 مشاركة، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المشاركات في العام الماضي، ويعكس النمو المتزايد لأهميتها في تحفيز الابتكار بالقطاع.

أجنحة دولية ومنصات استثمارية

ويشهد الحدث مشاركة 9 أجنحة وطنية تمثل المملكة المتحدة، إسبانيا، بولندا، الهند، الأردن، ألمانيا، كوريا الجنوبية، النمسا، وقطر.

كما يشمل جناحاً للمشاريع الدولية التي تستعرض خططاً بمليارات الدولارات من 8 دول نامية، تشمل أفغانستان، وتشاد، وكينيا، وجنوب السودان، وجمهورية أوغندا، وأوزباكستان، وتركمانستان، وباراغواي.

وفي خطوة تهدف لربط التمويل بالبنية التحتية، يستضيف المعرض جناح التمويل بمشاركة مؤسسات مالية رائدة منها بنك أبوظبي الأول، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وأويلر هيرمز (Euler Hermes)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، بنك "كيه إف دبليو آي بِي إكس" (KFW IPEX-Bank)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance، الهيئة الوطنية النمساوية لضمان الصادرات (OeKB)، وبنك الإمارات دبي الوطني. أما منصة الابتكار فستعرض تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، التنقل المستقبلي، والأتمتة من من 25 شركة منها "هيتاشي"، و"سبيس 42"، و"نيفومو".

إشراك الشباب والإعلان عن مبادرات رئيسية

وللمرة الأولى، ينظم الحدث فعالية "هاكاثون الشباب -جلوبال ريل 2025" بالتعاون مع جامعات الإمارات، لإشراك الطلبة في تقديم حلول لتحديات النقل بإشراف خبراء القطاع.

كما من المقرر أن يتخلل الحدث إعلان رئيسي يهدف إلى تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل.

وسيواصل الحدث العالمي في نسخته الثانية "جلوبال ريل 2025" ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في ابتكار حلول النقل وتطوير البنية التحتية، مستكملاً مسيرة التقدم التي حققتها قطارات الاتحاد في تنفيذ وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، والتي تعد من مشاريع السكك الحديدية الرائدة بالمنطقة.

وباعتباره يمتاز بأثره البارز وطموحه العالمي، سيجمع الحدث نخبة صناع القرار من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تشكيل مستقبل التنقل.

منصة لعرض الإنجازات ودعم الجهود

وبهذا الصدد قال أحمد المساوى الهاشمي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ "جلوبال ريل" والرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: "نفخر باستضافة النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي، بفضل دعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد. ويجسد "جلوبال ريل 2025" طموحاتنا الكبيرة والتي تتجاوز حدود دولة الإمارات، لتصل إلى قطاع النقل على المستوى العالمي، إذ سيوفر الحدث منصةً فعالة تسلط الضوء على ريادة دولة الإمارات في تعزيز حلول التنقل الذكي، ودعم جهود العمل المناخي، وترسيخ المرونة الاقتصادية من خلال قطاع السكك الحديدية الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وترابط".