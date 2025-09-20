وتوقف بناء المحطة في الثمانينيات قبل أن تنتج أي كهرباء، وظل الموقع مهجورا لعقود من الزمن.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر هدم برج التبريد الذي يبلغ ارتفاعه 540 قدمًا لفتح المجال أمام تطويرات مستقبلية، وفقًا لما أعلنه مسؤولو الهيئة.

وصرحت هيئة وادي تينيسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التفجير استُخدم فيه أكثر من 900 رطل من المتفجرات، واستغرق أقل من 10 ثوانٍ.