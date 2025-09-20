وذكر المصدر الأمني أن "المتهمين حاصروا ابن عمهم داخل أحد الأحياء في ناحية الرشيد، وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجهه قبل أن ينهالوا عليه بالطعنات".

وأضاف أن "الضحية تلقى عددا من الطعنات في مناطق متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته في موقع الحادث"، مشيرا إلى أن "الجناة فرّوا إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة وتعقب الجناة".

ولم تكشف المصادر العراقية عن الأسباب التي أدت للخلاف الكبير بين الأقرباء.