وقالت الهيئة إنه بعد أن غفا المراقب الإثنين، اضطرت رحلة "طيران كورسيكا" المتجهة من مطار باريس أورلي إلى أجاكسيو في جزيرة كورسيكا للتحليق دائريا فوق البحر الأبيض المتوسط لمدة "18 دقيقة"، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة "كورس ماتان".

وأضافت هيئة الطيران: "كشف تدخل إدارة الإطفاء في المطار عند برج المراقبة أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه".

وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة بسلام"، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".

ورغم أن نتيجة اختبار الكحول الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".