وأعلنت السلطات، أن ثلاثة من ضباط الشرطة قتلوا وأصيب اثنان في حادث إطلاق نار وقع جنوب ولاية بنسلفانيا، فيما هرع حاكم الولاية جوش شابيرو إلى موقع الحادث.

وذكر مفوض شرطة ولاية بنسلفانيا الأميركية، كريستوفر باريس، أن ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون قتلوا وأصيب اثنان آخران، الأربعاء، في إطلاق نار في بلدة كودوروس.

وأضاف باريس، للصحفيين أن مطلق النار لقي حتفه أيضا.

وتابع باريس: "بوسعي أن أؤكد أن خمسة شرطيين تعرضوا لإطلاق نار اليوم، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم قاتلة"، بينما نُقل الشرطيان الجريحان إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.

من جانبه قال حاكم الولاية جوش شابيرو: "نحن ننعى فقدان ثلاثة أرواح غالية ممن خدموا في هذه المقاطعة، وهذه الولاية، وهذا البلد".

وأوضحت السلطات أن التحقيق جار في بلدة نورث كودوروس، الواقعة على بعد نحو 185 كيلومترا غرب فيلادلفيا، بالقرب من حدود ولاية ماريلاند.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد العيان والمقيم المحلي، ديف ميلر، أنه سمع طلقات نارية متعددة ورأى ضابطا يسقط على الطريق بعد أن أُصيب بالرصاص.

وتزداد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، كما تركزت الكثير من الحوادث في ولاية بنسلفانيا ومحيط مدينة فيلادلفيا خلال السنوات الأخيرة.