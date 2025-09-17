وخلال الجولة، توقف الزعيمان عند نهاية الصف لمشاهدة أحد الجنود يحمل سيفا احتفاليا. وعندما اقترب السيف من ترامب أثناء تحية الحرس، نظر الملك إليه ممازحا وقال: "انتبه للسيف".

كان ترامب يقف على بعد بضع خطوات فقط من الضابط الذي كان يلوح بالسيف في استعراض رسمي، بينما تبادل بضع كلمات مع الجندي.

وتعكس هذه اللحظة الطريفة العلاقة الودية بين الزعيمين، حيث بدا عليهما الانسجام والارتياح وسط الأجواء الرسمية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، استقبلت العائلة المالكة البريطانية وحرس الشرف العسكري وفرق الخيالة، الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى قلعة وندسور، في مستهل الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، والتي تستمر يومين، حيث يحل ضيفا على الملك تشارلز الثالث.

وكان ولي عهد بريطانيا الأمير وليام وزوجته كاثرين في استقبال ترامب وقرينته، لدى هبوط مروحية "مارين وان" الخاصة بترامب في "الحديقة المسوّرة" الخاصة الموجودة بالقلعة.

واصطحب أمير وأميرة ويلز الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى القلعة، حيث استقبلهما الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وتوجه الضيوف إلى القلعة في موكب من العربات التي تجرها الخيول، ومروا بصفوف من الجنود والبحارة والطيارين، بينما عزفت الفرق العسكرية النشيدين الوطنيين الأمريكي والبريطاني.

وتبادل تشارلز وترامب أطراف الحديث في عربة الدولة الأيرلندية، خلال رحلتهما القصيرة إلى ساحة القلعة، حيث تفقد ترامب، برفقة تشارلز، حرس الشرف العسكري.

ويشكل يوم المراسم الملكية ذروة زيارة الدولة الثانية غير المسبوقة للرئيس ترامب إلى المملكة المتحدة.