وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أميركا أولا واجعل أميركا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها".

وأضاف: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، مضيفا أنه يتم تقديم الدعوى في فلوريدا.