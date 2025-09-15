وقد انضم كلٌ من مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك إس تي سي والبنك الأهلي السعودي ومنصة تمارا وفيزا وبنك فيجن كشركاء مؤسسين لهذه الفعالية، في خطوةٍ تعكس التزامهم المشترك بدفع عجلة الابتكار المالي في المنطقة. حيث تلعب هذه الشركات دوراً محورياً في توجيه المسار الاستراتيجي للفعالية وتحديد محاورها.

ويستعرض مصرف الراجحي الذي يتصدّر قائمة المصارف الأبرز في الشرق الأوسط، رحلته الطموحة نحو التحول الرقمي، لا سيما مبادراته الرامية لدمج الخدمات المصرفية التقليدية مع حلول التقنية المالية المتقدمة.

بدوره، يستعرض بنك الرياض والذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، رحلته نحو التمكين الرقمي وأتمتة أعماله وخدماته، بالإضافة إلى مساهماته المباشرة في تطوير برنامج القطاع المالي والذي يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

فيما يقدم بنك إس تي سي، أحد أحدث البنوك الرقمية في المملكة، حلولاً مصرفية رقمية مبتكرة، وخبرته في دمج التقنية المالية لدعم تطور المنظومة المالية في المنطقة.

كما يشارك البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك تجاري في المملكة، وواحد من أبرز الداعمين لرؤية السعودية 2030، ليستعرض ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية، والأمن السيبراني، والخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أما تمارا، المنصة الرائدة في مجال الشراء الفوري والدفع اللاحق في المنطقة، فتتناول دور نماذج الدفع البديلة في إعادة رسم ملامح قطاع التمويل الاستهلاكي على صعيد الشرق الأوسط.

وقال عبد المجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تمارا": "إن حضورنا كشريك مؤسس في مؤتمر ومعرض "Money 20/20 Middle East" يضعنا في قلب الزخم العالمي للتقنية المالية. ولا تقتصر أهمية الانضمام إلى هذه الفعالية على الحضور فقط، إنما في بناء علاقات تعاون مثمرة وتسريع وتيرة النمو، والعمل جنباً إلى جنب مع أبرز المبتكرين في القطاع لدفع المشهد المالي نحو آفاقٍ جديدة".

وبوصفها شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تُوظّف فيزا شبكتها العالمية وتقنياتها المتطورة لتقديم حلول دفع آمنة ومبتكرة، حيث تؤكد التزامها بتعزيز الشمول المالي، وتمكين تجارة سلسة في الشرق الأوسط والعالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة فيزا في السعودية والبحرين وعُمان: "يعقد هذا المؤتمر في توقيت مهم بالنسبة للمنطقة، خصوصاً مع تقدم المملكة العربية السعودية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، فإن التفاعل بين البنية التحتية الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والابتكار الشامل، يعيد تشكيل طريقة تعامل الأفراد والمؤسسات مع المال. ومن منظورنا في فيزا، فإننا نرى في هذا المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون داخل المنظومة المالية، ودعم تطوير تجارب دفع آمنة وسهلة الوصول في منطقة الخليج".

فيما يقدم بنك فيجن، أحد أسرع البنوك الرقمية نمواً في المملكة، تجربته في بناء بنية تحتية سحابية متطورة، تتيح تقديم خدمات مصرفية آمنة وشخصية تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

ومن جهتها، قالت أنابيل ماندر، نائب الرئيس التنفيذي لدى تحالف: "يشير المستوى المرموق للمؤسسات الشريكة والجهات الراعية التي يحظى بها مؤتمر ومعرض "Money 20/20 Middle East" إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. فهذه المؤسسات الرائدة لا تكتفي بدور المشاركة، بل تنتمي إلى القوى المؤثرة في رسم ملامح الابتكار المالي، كما يكشف إدراكها لأهمية استقطاب مجتمع التقنية المالية العالمي إلى هذه السوق الحيوية عن رؤية بعيدة المدى".

وبالإضافة إلى الشركاء المؤسسين، يحظى مؤتمر ومعرض "Money 20/20 Middle East" بدعم شبكة واسعة من الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين، ممن يساهمون في دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي نحو الأمام. وتضم قائمة الأسماء البارزة كلاً من جي بي مورغان، وآنت إنترناشيونال (Ant International)، ومامبو (Mambu)، وتابي (Tabby)، وتاب للمدفوعات (Tap Payments)، وكولم (Column)، بالإضافة إلى تيكمو (Tiqmo)، والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi)، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME Bank)، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى، وهو ما يعكس ارتباط الفعالية بأبرز الجهات الفاعلة في المنطقة وتنامي أهميتها على الساحة العالمية.

وتنعقد الفعالية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (ملهم) بين 15 و17 سبتمبر 2025، لتشكل محطةً مفصليةً ترسخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً لقطاع التقنية المالية، ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض "Money 20/20 Middle East" أكثر من 45 ألف زائر وأكثر من 600 مستثمر. ويتمحور جدول أعمال المؤتمر حول شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال"، ويتناول جميع جوانب القطاع بدءاً من الذكاء الاصطناعي في ميدان التمويل ووصولاً إلى تطوير اللوائح التنظيمية والابتكار الشامل ورأس المال الاستراتيجي.

كما تضمّ الفعالية أجنحة مخصصة لإبرام الشراكات وصالات للتواصل بين المسؤولين التنفيذيين، فضلاً عن برامج لقاءات منسّقة تهدف إلى تعزيز العائد الاستثماري للجهات الرعاية والعارضة. وتم رفد الفعالية بمنصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتيح تنسيق آلاف اللقاءات المجدولة مسبقاً بين الجهات الراعية والزوار والمستثمرين.