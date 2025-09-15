ومن المزمع انعقاد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 15-17 سبتمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (ملهم)، في حدث يستقطب أكثر من 350 متحدثاً من قطاعات مختلفة، مع حضور يتجاوز الـ45 ألف زائر، وبمشاركة أكثر من 450 علامة تجارية إقليمية وعالمية، وما يزيد عن الـ600 مستثمر من أكثر من 40 دولة. وينعقد المؤتمر والمعرض تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال" ويتناول جميع جوانب القطاع بدءاً من الذكاء الاصطناعي في عالم التمويل، ووصولاً إلى تطور اللوائح التنظيمية، والابتكار الشامل، ورأس المال الإستراتيجي.

وتتضمن قائمة المتحدثين المشاركين الأولية كلاً من كارولين فام، القائم بأعمال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، وهي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية وتتولى مسؤولية تنظيم أسواق المشتقات المالية وضمان الشفافية والنزاهة والاستقرار المالي في منظومة تداول السلع والعقود الآجلة. وتضم القائمة كذلك ماريو نوبيل، المدير العام لوكالة إيطاليا الرقمية التابعة للحكومة الإيطالية والمسؤولة عن قيادة التحول الرقمي في الدولة وتحفيز الابتكار في الخدمات العامة والهوية الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة البيانات على مستوى الحكومة الإيطالية. وتشمل القائمة أيضًا كولين باين، رئيس قسم الابتكار لدى هيئة السلوك المالي البريطانية، وهي الجهة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة التي تشرف على الأسواق وحماية المستهلكين وتمكين الابتكار المسؤول في الخدمات المالية.

كذلك، تضم القائمة الدكتور محمد رحيم، كبير مسؤولي البيانات لدى بنك ستاندرد تشارترد، الذي يقود مبادرات حوكمة البيانات وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تقديم حلول فعالة تدعم المعاملات الدولية وتسهم في تحقيق أهداف العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، مع ضمان أساس قوي للبنية التحتية للبيانات. وتضم القائمة أيضًا لوري شوارتز، المسؤولة العالمية عن خدمات الخزينة في جي بي مورجان بيمنتس، التي تقدم حلولاً شاملة للخزينة والمدفوعات والسيولة المالية للشركات والمؤسسات المالية حول العالم، مما يمكّنها من إجراء معاملات عالمية آمنة وقابلة للتطوير. وتتضمن القائمة أيضًا توم زيشاك، وهو كبير مسؤولي الابتكار لدى سويفت، شبكة التراسل المالي العالمي التي تربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية وتقود حالياً جهود الابتكار في قطاعات المدفوعات الفورية والعملات الرقمية والتوافقية المالية.

وسينضم هؤلاء القادة العالميين إلى أكثر من 350 مشاركاً آخر في سبع منصات رئيسية لمناقشة مواضيع مهمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل، والتوافق التنظيمي عبر الحدود، والشمول المالي، ومستقبل القطاع المالي.

ومن جانبها، قالت أنابيل ماندر، نائبة الرئيس التنفيذي لدى تحالف: "تعكس استضافة المملكة لمؤتمر ومعرض "Money 20/20 Middle East" دورها الرئيسي في تشكيل التقنية المالية عالمياً. ونفخر بإنشاء منصة تجمع الرواد المحليين والقيادات العالمية في القطاع لتكوين صورة جديدة للمستقبل المالي في المنطقة".

ويضم مؤتمر ومعرض "Money 20/20 Middle East" أيضاً منصة "Venturescape"، وهي منصة حصرية قبل الحدث لإبرام الصفقات المبكرة بين شركات رؤوس الأموال الجريئة والمكاتب العائلية ومؤسسي شركات التقنية المالية. كما ستقدم مسابقة عروض الأعمال "MoneySurge20/20" تمويلاً بقيمة 400 ألف دولار أميركي دون حقوق ملكية للشركات الناشئة ذات الإمكانيات العالية. وسيستخدم المؤتمر أدوات الذكاء الاصطناعي للمطابقة بين المستثمرين والشركات الناشئة والجهات العارضة والجمع بينهم، وسيتضمن مناطق محتوى مخصصة تتناول مواضيع الاستدامة والأمن السيبراني والتقنية التنظيمية والتمويل المدمج. كما سيكون هناك استديو بودكاست بعنوان "MoneyPot " مخصص في الموقع يبث اللقاءات أولًا بأول مع قادة القطاع طوال فترة المؤتمر.

ويفخر مؤتمر ومعرض "Money 20/20 Middle East" بدعم مجموعة من الشركاء والرعاة، بما في ذلك شركاؤها المؤسسين فيزا، ومصرف الراجحي، وبنك إس تي سي، وتمارا، وهي أربع شركات مالية رائدة تقود دفة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. ويشارك في المعرض أكثر من 450 علامة تجارية إقليمية وعالمية، مثل آنت إنترناشيونال (Ant International) ومامبو (Mambu) وكولم (Column) وتابي وبوبا للتأمين، لاستعراض تقنياتهم وأفكارهم التي تشكل مستقبل الخدمات المالية.