وبحسب التقارير، تقدمت عائلة العريس ببلاغ إلى مركز الشرطة، أعربت فيه عن مخاوفها من احتمال تعرضه للخطف.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد، أن شقيق العريس جهانزيب، أفاد بأنه ترك هاتفه المحمول في المنزل وذهب إلى صالون تجميل للاستعداد للزفاف، ولكنه لم يصل إليه ولم يعد إلى المنزل أيضا.

وتشتبه العائلة في احتمال تعرضه للخطف.

وأكدت الشرطة تلقيها بلاغا يفيد باختفاء شخص، ومع ذلك، أضافت أن النتائج الأولية تشير إلى أن العريس ربما لم يكن يرغب في الزواج، وربما اختبأ لعدم إتمامه.