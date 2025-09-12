وأشار شهود عيان إلى أن التمساح عثر عليه في شاطئ "أبو تلات 2" في منطقة "العجمي" غربي الإسكندرية، وكان مغلق الفم بشريط لاصق بشكل محكم.

وأفاد شهود ومصادر محلية بأن عدداً من العاملين في المنطقة سارعوا إلى انتشال التمساح من المياه وإبلاغ السلطات بشأن الأمر.

وزارة البيئة المصرية

من جانبها، ذكرت وزارة البيئة المصرية أنه تمت السيطرة على التمساح فورًا وتسليمه إلى حديقة الحيوان في الإسكندرية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

ووفقًا للوزارة، تم تلقي البلاغ من عمال الشاطئ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحيّ "العجمي"، الذين لاحظوا وجود التمساح في مياه البحر مربوط الفم بشريط محكم.

وأوضحت الوزيرة منال عوض، أن التمساح النيلي لا يعيش طبيعيًا في مياه البحر، وأنه من المرجح أن يكون قد تم تربيته بشكل غير قانوني قبل أن يتم التخلص منه إما في مصرف أبو تلات الزراعي المتصل بالبحر أو مباشرة في البحر.

وأضافت أن فريق الباحثين بجهاز شؤون البيئة قام بتمشيط منطقة المصب للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى.

وشددت على أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية، من خلال خطط سنوية للتفتيش على الأسواق والمزارع وأماكن بيع الحيوانات البرية والمشروعات المرخصة لإكثارها.

وطالبت الوزيرة المواطنين بالحفاظ على الحياة البرية وتجنب تربية الكائنات البرية أو صيدها بدون تصاريح قانونية، مشيرة إلى أن المخالفين قد يتعرضون للمساءلة القانونية وفق قوانين البيئة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.